موعد ولادة ميغان ماركل تخطى التاريخ المحدد.. وتسريبات عن جنس الجنين

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2019 10:06 صباحاً - كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية انه كان من المقرر ان تضع ​ميغان ماركل​ مولودها يوم الأحد في المملكة المتحدة.



وصرَّح مصدر ملكي أن ميغان تشعر بالحماس، لكنها مُضطربة لكنها ترغب في الحصول على ولادة طبيعية لكنها تدرك ان الانجاب في المستشفى ستكون أكثر أمانا، لذلك في حال وقع أي شيء خطر أثناء ولادتها؛ فستنقل إلى مستشفى “فريملي بارك” التي تبعد 30 دقيقة عن منزلهما.

ويعتقد الخبراء أن ميغان وهاري سينشران صورة طفلهما الأولى عبر حسابهما على موقع التواصل الاجتماعي، ويُقال أن الدوقة حامل بصبي فقد كشفت ذلك خلال حفل بيبي شاور خاصتها.