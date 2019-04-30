- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2019 10:06 صباحاً - كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية انه كان من المقرر ان تضع ميغان ماركل مولودها يوم الأحد في المملكة المتحدة.
وصرَّح مصدر ملكي أن ميغان تشعر بالحماس، لكنها مُضطربة لكنها ترغب في الحصول على ولادة طبيعية لكنها تدرك ان الانجاب في المستشفى ستكون أكثر أمانا، لذلك في حال وقع أي شيء خطر أثناء ولادتها؛ فستنقل إلى مستشفى “فريملي بارك” التي تبعد 30 دقيقة عن منزلهما.
ويعتقد الخبراء أن ميغان وهاري سينشران صورة طفلهما الأولى عبر حسابهما على موقع التواصل الاجتماعي، ويُقال أن الدوقة حامل بصبي فقد كشفت ذلك خلال حفل بيبي شاور خاصتها.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد ولادة ميغان ماركل تخطى التاريخ المحدد.. وتسريبات عن جنس الجنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.