عدسات الباباراتزي ترصد رامي مالك مع حبيبته في نيويورك

متابعة بتجــــــــــرد: رصدت عدسات الباباراتزي النجم العالمي رامي مالك، برفقة حبيبته الممثلة البريطانية لوسي بوينتون خلال تجولهما في شوارع ولاية نيويورك الأمريكية.

وتعد هذه الجولة الثانية لهما والظهور الأول لـ”مالك” بعد الإعلان رسميًا عن انضمامه إلى طاقم ممثلي فيلم جيمس بوند الجديد مع النجم العالمي دانيال كريج، حيث سيجسد دور عدو الجاسوس البريطاني اللدود.

وكان رامي مالك دخل قائمة مجلة تايم الأمريكية ضمن 100 شخصية مؤثرة في العالم، وذلك بعد حصوله على جائزة أفضل ممثل في الأوسكار عن فيلمه Bohemian Rhapsody.