براءة الممثل التركي تولغا بانجار أوغلو من تهمتي الابتزاز والعنف

متابعة بتجـــــــــــــرد: حكمت المحكمة التركية ببراءة الممثل تولغا بانجار أوغلو في القضية التي رفعتها ضده حبيبته السابقة إيدا كوشكوك بتهمة استخدام العنف معها وابتزازها.

وقال النجم التركي الذي رفض عرض فيلم ومسلسلين له أثناء فترة القضية، أنه سيرفع دعوى تعويض ضد حبيبته السابقة إيدا.

ورأت المحكمة أن تولغا بانجار اوغلو ، الذي شارك مؤخرًا في مسلسل “بابا جاندر”، غير مذنب في الاتهامات المنسوبة إليه بشأن العنف والابتزاز ضد المرأة.

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وبحسب جريدة “الصباح “التركية، كان النجم التركي تولغا يحاكم منذ عامين بتهمة ممارسة العنف مع حبيبته السابقة وابتزازها، وفي نهاية القضية تمت تبرئته من التهم الموجهه له، وقال النجم: “أخذت العدالة مجراها، لقد برأت ساحتي من تهمة العنف والابتزاز”.

وأضاف أنه سيرفع دعوى تعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي تسببت له فيه حبيبته السابقة بالإفتراء والبهتان، وقال عبر حسابه على تويتر بعد حصوله على البراءة: ”لا جعلنا الله نقابل أناس يلقون بالتهم من عليهم إلى غيرهم”.