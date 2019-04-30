عاصي الحلاني يحتفل بـ “شمّ النسيم” في “ليلة من العمر” – بالصور

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متابعة بتجـــــــــــرد: احتفل فارس الغناء العربي عاصي الحلاني بأعياد الربيع وشم النسيم مع الجمهور المصري في حفل غنائي كبير أحياه مساء ٢٨ نيسان/أبريل في فندق كونكورد السلام في شرم الشيخ.
وقدّم عاصي الحلاني خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة وخاصةً تلك التي يحبّها الجمهور المصري وينتظرها في حفلاته كافّة.
وشارك عاصي الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور من الحفل وبتعليقه عليها كتب: “ليلة من العمر مع الجمهور الطيب والمحب حفل شرم الشيخ كل سنة وانتم بالف خير”.
تجدر الإشارة إلى أن عاصي الحلاني طرح طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية “شو بخاف عليكي” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.
على صعيد آخر، يواصل عاصي الحلاني حاليًا العمل على ألبومه الجديد والمرتقب طرحه في موسم صيف 2019 على أن يصدر قريبًا أوّل أغنية منه.
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