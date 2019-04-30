الحلقة الثالثة من "صراع العروش" الأكثر تفاعلا في تاريخ تويتر

بثت فجر الإثنين الحلقة الثالثة من الموسم الثامن من مسلسل صراع العروش Game of Thrones، بعنوان "The Long Night " التي كانت مرتقبة بشدة لما شهدته من تحديد لمصير أكبر أعداء شخصيات المسلسل وهو "ملك الظلام Night King".

وجاءت مجريات الحلقة منذ بدايتها على غير المتوقع، لما شهدته من تشويق وإتقان في تصوير المعارك، حتى نهايتها التي كانت كما تمنى الجميع بنهاية "ملك الظلام"، على يد شخصية "آريا ستارك" التي أصبحت الآن أهم شخصية في العمل التليفزيوني بموسمه الأخير.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هذه الحلقة من المسلسل، أصبحت أكثر حلقة لمسلسل تليفزيوني تشهد تفاعلا على موقع تويتر، وتنشر تغريدات حولها في التاريخ.

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وقالت الصحيفة إن الأحداث المثيرة للجدل بهذه الحلقة، دفعت عشاق المسلسل ومتابعيه للحديث حولها على منصة تويتر، في جدال شهد نشر نحو 7.8 مليون تغريدة في يوم عرض الحلقة، وهو يعتبر أضخم عدد تغريدات تشهده منصة تويتر حول أي حلقة مسلسل منذ تأسيسه.

وانتهت الحلقة برحيل عدد مميز من نجوم المسلسل مثل شخصية "جوراه مورمونت"، و"ثيون جريجوي"، كما كشف الفيديو الترويجي للحلقة القادمة أن شخصية "دانيريس تارجيريان" ستستكمل كفاحها لنيل العرش الحديدي، بتنين واحد فقط.

وعلى الرغم من كل هذه الأحداث الرائعة، فإن شبكة HBO المنتجة للعمل، تلقت العديد من الشكاوى بخصوص هذه الحلقة لكثرة المشاهد المظلمة بها، وعجزهم عن المتابعة بصورة جيدة.