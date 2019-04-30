أفضل 7 معارك في تاريخ "صراع العروش".. معركة وينترفيل استغرقت 3 أشهر

أخيرا حانت اللحظة التي انتظرها الملايين من عشاق مسلسل صراع العروش Game of Thrones بفارغ الصبر، إنها معركة وينترفيل Winterfell بين جيش الموتى بقيادة ملك الليل Night King، وجيش الأحياء بقيادة جون سنو ودينيريس تارجيريان في الحلقة الثالثة من الموسم الثامن والأخير لـ"صراع العروش".

تضمنت الحلقة كثيرا من المفاجآت، ومع طولها الواضح، وجد الجمهور نفسه يقارنها بحلقات المعارك السابقة، مثل Battle of the Bastards "باتل أوف ذا باستردز"، كونهما من إخراج ميجل سابوجنيك.

في محاولة للإجابة عن هذا السؤال يستعرض موقع "فارايتي" الأمريكي، أفضل معارك مسلسل Game of Thrones "صراع العروش" على الإطلاق.

أفضل معارك مسلسل جيم أوف ثرونز:

1- Battle of Winterfell "معركة وينترفيل"



استغرق التصوير للحلقة نحو 3 أشهر، واستعان المخرج بما يقرب من 750 ممثلا ثانويا في المعركة، التي امتدت لما يقرب من 82 دقيقة كاملة.

كل هذه التجهيزات كانت تمهد لمعركة ملحمية، ولم يخيّب صناع المسلسل أمل الجمهور؛ إذ تضمنت الحلقة كثيرا من المفاجآت برحيل شخصيات محبوبة، إلى أن كتبت أريا ستارك "ميسي ويليامز" نهاية هذه الحلقة الدامية، بوضع خنجر في قلب ملك الليل بحركة ذكية، استخدمتها سابقا خلال معركتها مع الفارسة "بريان" من "تارث" أثناء تدريبهما.

2- The Battle of the Bastards "باتل أوف باستردز"



استمد المخرج ميجل سابوجنيك، الإلهام لهذه الحلقة من الحرب الأهلية الأمريكية، واستخدم نحو 500 ممثل ثانوي و70 حصانا، كما استغرق التصوير 25 يوما، وكل ذلك لاستعراض لحظة المواجهة النهائية بين جون سنو "كيت هارينجتون"، ورامزي بولتون "إيوان ريون" على حكم وينترفيل.

بدأت المعركة بإلقاء "بولتون" شقيق جون سنو الأصغر "ريكون" في أرض المعركة، كطعم لاستفزاز جون سنو وإلهائه، وهو ما حدث بالفعل حين شاهد جون شقيقه الأصغر "ريكون" يموت أمام عينيه، وبدأ زمام المعركة يخرج من بين يديه، ويميل لكفة "رامزي بولتون"، إلا أن تدخل لورد بايليش أو ليتل فينجر بالتعاون مع سانسا "صوفي تيرنر" في نهاية المعركة أنقذ جون وجيشه من الموت دعسا.

3- The Battle of Castle Black "معركة كاستلي روك"



أثبت الهمج في معركة "كاستلي روك" أنهم خصم لا يستهان به؛ إذ هاجموا حصن الحراسة الليلية، مستعينين بعمالقة لهدم السور، وجنود مشاة لاختراق الحواجز، وكادوا يحققون الانتصار، لولا تخطيط جون سنو لهجوم مضاد.

وعلى الرغم من أن تخطيط جون سنو كان السبب في إنقاذ الحراسة الليلية؛ فإن المعركة لم تمر دون خسائر؛ إذ أسفرت عن موت حبيبة جون سنو "إيجريت" الهمجية بين ذراعيه، بسهم صديق سنو الصغير "أولي".

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4- The Battle of Blackwater "معركة بلاك ووتر"



في الموسم الثاني، وتحديدا الحلقة التاسعة، تتسنى للمشاهدين رؤية ما يمكن أن تفعله الميزانية الضخمة بمعارك "صراع العروش"، إذ تحولت معركة "بلاك ووتر" إلى فيلم سينمائي مصغر يمتلئ بمختلف أنواع المشاعر الدرامية.

وقعت المعركة بين جيش ستانيس باراثيون المطالب بحقه في العرش الحديدي، وجيش الملك جوفري بقيادة تيريون لانيستر "بيتر دانكلينج"، في محاولة لاستعادة عرشه المسلوب من عائلة لانستر القوية، إلا أن حسن تخطيط تيريون واستعانته بسائل "نار التنين" دمر أسطول ستانيس، فما كان من "جيوش مملكة هايجاردن" المتحالفين مع تايوان لانيستر الأب بإلحاق هزيمة نكراء بجيش "ستانيس".

5- Hardhome "معركة هاردهوم"





في هذه المعركة التي وقعت في الحلقة الثامنة من الموسم الخامس، كشف ملك الليل، عن قدراته الحقيقية، فبعد هزيمة جون سنو وجيش الهمج على يد جيش الموتى، وسقوط كثير من الرجال، رفع ملك الليل يديه عاليا، ليعيد كل الموتى إلى الحياة على هيئة "زومبي" يقاتلون في جيشه ضد الأحياء. في هذه اللحظة، أدرك جون سنو أن خصمه يفوقه عددا وقوة؛ إذ إن إشارة منه قادرة على تغيير موازين اللعبة بالكامل.

6- Battle of the Goldroad "معركة"جولدرود"





استغرق تصوير مشهد المعركة 20 يوما، وضربت الحلقة رقما قياسيا في عدد الأشخاص الذين تم تصويرهم في مشهد واحد، إذ بلغ عددهم 20 شخصا تم تصويرهم في كادر واحد.

دارت المعركة بين جيمي لانستر ورفيقه في أرض المعركة برون، و دينيريس على متن تنينها، الذي كاد أن يقتل "جيمي" لولا أن أنقذه "برون" في آخر لحظة من نيران التنين.

7- The Frozen Lake Battle "معركة البحيرة المجمدة"





وجد جون سنو وجيشه أنفسهم محاصرين في الحلقة السادسة من الموسم السابع، بين شقي الرحى؛ إذ إن الفاصل الوحيد بين جيش الموتى وبينهم كان بحيرة متجمدة، سرعان ما قرر جيش الموتى السير عليها للوصول إلى جون سنو والفتك به، إلى أن أتت دينيريس على متن تنانينها لتنقذ جون سنو.

لم تمر المعركة دون خسائر، إذ فقدت دينيريس، التنين فيسريس، الذي قتله ملك الليل برمح من يديه، وصار تابعا له، واستخدمه فيما بعد لهدم السور.