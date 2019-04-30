إيغل فيلمز تبدأ بأضخم إنتاج عربيّ.. اقرأ التفاصيل

أعلنت شركة ايغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان، عن بدء التحضيرات المكثّفة لعمل عربيّ ضخم، ترصد له الشركة ميزانية كبيرة جداً، بعنوان (سفربرلك).

Advertisements

يتناول حقبة الهيمنة العثمانية ومخلفاتها والأحداث التي جرت فيها عند إصدار العثمانيين قراراً بضمّ رعايا الدول العربية المنضوية تحت لواء الدولة العثمانية آنذاك، وجعلهم يشاركون في الحروب التي تشنّها، لتشمل أحداث العمل بلاد الشام ومصر والعراق وصولا إلى شبه الجزيرة العربية (المدينة المنورة) حيث عانت كل هذه المناطق من الهلاك والجوع والفقر والسطوة.

العمل الذي بدأت الشركة التحضير له مع مجموعة من الكتّاب، سيكون واحداً من أضخم الإنتاجات العربية على الإطلاق، وسيتم تصويره في دول عربية عدة، ليرصد مرحلة مهمة جداً ودقيقة وصعبة من تاريخنا العربيّ المشترك.

نذكر أنّ شركة Eagle Films تنافس في رمضان بـِ٦ أعمال عربية مختلفة وهي (الكاتب)، (بروفا)، (أسود)، (زي الشمس) في مصر، (لا موسيقى في الأحمدي) و(أمنيات بعيدة) في الخليج.