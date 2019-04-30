الارشيف / فن ومشاهير

ماذا كشف نجل عادل امام عن الحالة الصحية للزعيم؟

0 نشر
wp_bisara7a 0 تبليغ

Advertisements

Apr 30, 2019

بعد سلسلة من الاشاعات التي تحدثت عن تدهور صحة النجم المصري عادل امام وانه تواجد في الايام الماضية في المستشفى.

في نفس السياق، أكد المخرج رامي امام أن والده بخير، كاشفاً أنه سيستكمل تصوير مسلسل “فلانتينو” خلال شهر أيار المقبل على ان يعرض خارج السباق الرمضاني.

Advertisements

ويغيب عادل امام لأول مرة عن سباق الدراما بعد ان حرص على التواجد في الشهر الفضيل على مدار سبع السنوات الماضية.

وقد عبّر عدد كبير من جمهور الزعيم عن استيائهم بسبب خروج نجمهم المحبوب من دراما رمضان.

وكان تصوير مسلسله “فلانتينو” قد توقف من دون أسباب واضحة. كما أن الشركة المنتجة للمسلسل لم تصرح بأسباب معلنة حتى الآن.

نذكر ان مسلسل “فلانتينو” تأليف ايمن بهجت قمر، انتاج تامر مرسي واخراج رامي امام.

  • PinExt.png
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا كشف نجل عادل امام عن الحالة الصحية للزعيم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا