ماذا كشف نجل عادل امام عن الحالة الصحية للزعيم؟

بعد سلسلة من الاشاعات التي تحدثت عن تدهور صحة النجم المصري عادل امام وانه تواجد في الايام الماضية في المستشفى.

في نفس السياق، أكد المخرج رامي امام أن والده بخير، كاشفاً أنه سيستكمل تصوير مسلسل “فلانتينو” خلال شهر أيار المقبل على ان يعرض خارج السباق الرمضاني.

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ويغيب عادل امام لأول مرة عن سباق الدراما بعد ان حرص على التواجد في الشهر الفضيل على مدار سبع السنوات الماضية.

وقد عبّر عدد كبير من جمهور الزعيم عن استيائهم بسبب خروج نجمهم المحبوب من دراما رمضان.

وكان تصوير مسلسله “فلانتينو” قد توقف من دون أسباب واضحة. كما أن الشركة المنتجة للمسلسل لم تصرح بأسباب معلنة حتى الآن.

نذكر ان مسلسل “فلانتينو” تأليف ايمن بهجت قمر، انتاج تامر مرسي واخراج رامي امام.