Apr 30, 2019
بعد سلسلة من الاشاعات التي تحدثت عن تدهور صحة النجم المصري عادل امام وانه تواجد في الايام الماضية في المستشفى.
في نفس السياق، أكد المخرج رامي امام أن والده بخير، كاشفاً أنه سيستكمل تصوير مسلسل “فلانتينو” خلال شهر أيار المقبل على ان يعرض خارج السباق الرمضاني.
ويغيب عادل امام لأول مرة عن سباق الدراما بعد ان حرص على التواجد في الشهر الفضيل على مدار سبع السنوات الماضية.
وقد عبّر عدد كبير من جمهور الزعيم عن استيائهم بسبب خروج نجمهم المحبوب من دراما رمضان.
وكان تصوير مسلسله “فلانتينو” قد توقف من دون أسباب واضحة. كما أن الشركة المنتجة للمسلسل لم تصرح بأسباب معلنة حتى الآن.
نذكر ان مسلسل “فلانتينو” تأليف ايمن بهجت قمر، انتاج تامر مرسي واخراج رامي امام.
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا كشف نجل عادل امام عن الحالة الصحية للزعيم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.