شكرا لقرائتكم رامي مالك شرير "جيمس بوند" المقبل..وكريغ يحتفظ بالبطولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال منتجو سلسلة "جيمس بوند" أمس الخميس إن الممثل ذا الأصول المصرية، رامي مالك، سيلعب دور الشرير في الفيلم رقم 25 من سلسلة الأفلام الجاسوسية الشهيرة، بينما يقوم الممثل البريطاني دانيال كريغ بدور البطولة وذلك للمرة الخامسة.

وفي تصريح مسجل من نيويورك، قال مالك (37 عاماً)، الفائز بجائزة أوسكار عن تجسيده دور فريدي ميركوري قائد فرقة "كوين" الموسيقية في فيلم "الملحمة البوهيمية (بوهيميان رابسودي) العام الماضي: "سأحرص على ألا يحظى السيد بوند بنزهة سهلة".

وقدم كريغ شخصية العميل السري الشهير أربع مرات من قبل في أفلام "كازينو رويال" و"كوانتوم أوف سوليس" و"سكايفول" و"سبكتر".

وينضم إلى كريغ (51 عاماً) ومالك وهو سادس ممثل يلعب دور العميل البريطاني السري، عدة ممثلين بعضهم شارك من قبل في سلسلة الأفلام. ومن بين أعضاء فريق الممثلين العائدين ليا سيدو وبن ويتشو ورالف فينيس وناعومي هاريس. سيبدأ انتاج الفيلم يوم الأحد.

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وقال المنتجون إن الفيلم الجديد سيتم تصويره في مواقع عديدة منها جاميكا وإيطاليا والنرويج ولندن.

الفيلم الجديد الذي لا يزال بدون عنوان سوف يبدأ جزئيا في جامايكا، التي بدأ منها فيلمي "دكتور نو" و"ليف آند ليت داي".

وكشف منتجو العمل أن الفيلم سيكشف أن بوند "خارج الخدمة النشطة" ويتمتع بحياة هادئة في جامايكا. ويتغير هذا الحال عندما يحضر صديقه في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية فيليكس ليتر (الذي يقوم بدوره الممثل جيفري رايت) طالباً المساعدة. وستكون مهمتهما هي إنقاذ عالم مختطف.

وصدر الفيلم الأخير الذي حمل عنوان "سبيكتر" في عام 2015، وحقق أكثر من 880 مليون دولار في جميع أنحاء العالم. من المقرر صدور النسخة 25 من جيمس بوند في الثامن من أبريل/نيسان 2020.