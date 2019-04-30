المسرح الوطني اللبناني يُكرِّم ملحم بركات

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: افتتحت إدارة مسرح إسطنبولي وجمعية تيرو للفنون فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان صور الموسيقي الدولي بتحية للموسيقار الراحل ملحم بركات. وذلك في المسرح الوطني اللبناني في مدينة صور بحضور قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو ديل كول، ووزير الثقافة اللبنانية الدكتور محمد داوود داوود ممثلاً بالنقيب نعمة بدوي، نقيب محترفي الموسيقى والغناء في لبنان فريد بو سعيد، مدير عام الريجي المهندس ناصيف سقلاوي، المستشار الثقافي في السفارة السويسرية نيكولاس ميرز، رئيس اتحاد بلديات صور والمطران ميخائيل أبرص وعائلة وأصدقاء المكرَّم بينهم الفنان وعد ملحم بركات، الشاعر نزار فرنسيس، الاعلامي جهاد أيوب والممثل سعد حمدان وفاعليات ثقافية واعلامية وحشد من الأهالي والطلاب.

بدأ الإحتفال بكرنفال شارع شاركت فيه فرقة أليسار الشبابية والكتيبة الإندونيسية من اليونيفيل، وأُقيم معرض للرسومات وللصور الفوتوغرافية بعنوان "أبو مجد". ثم عُرِضَ فيلم وثائقي بعنوان" الموسيقار" للمخرج نبيل لبٌس.

بعدها غنّى "بركات" مجموعة من أعمال والده الراسخة بذاكرة الجمهور، وألقى "فرنسيس" قصيدة من وحي المناسبة، وقدمت فرقة تيرو للفنون عرض دبكة وفلكلور .

بدوي

وقال "بدوي": "إن وزير الثقافة يقدر ما تقوم به جمعية تيرو للفنون من خلال تكريمها للعمالقة من الراحلين وديع الصافي وصباح الى السيدة فيروز واليوم الموسيقار الذي كانت آخر مهرجاناته في مدينة صور التي عشقها. وهذا التكريم عربون وفاء وتقدير لما قدمه ملحم بركات للفن وللبنان " .

بو سعيد

ورأى النقيب "بو سعيد" ان هذه التظاهرة الفنية وهذا المهرجان الذي ينظمه مسرح إسطنبولي هو بمثابة وسام لكل فنان وموسيقي في هذا البلد الذي يتأخر بتكريم مبدعيه. ونحن نرى اليوم شباباً يصنعون التاريخ من خلال تأسيس المسرح الوطني اللبناني المجاني وفيه يحتفى اليوم بالكبير الذي لا يموت فنه ابداً العملاق ملحم بركات ".

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فرنسيس

من جهته ، قال فرنسيس " إن ملحم بركات عانى على المسرح في حفلته الأخيرة في صور واليوم هو مكرماً في نفس المدينة وما أنجزه المناضل الفنان قاسم إسطنبولي عجزت عنه الدولة في أن توجه التحية الى ملحم بركات " .

اسطنبولي

وعبّر مؤسس المسرح الوطني اللبناني الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي هم سعادته بأن "تحتفي صور والجنوب ولبنان بالكبير ملحم بركات". وقال: "نحن بجهود المتطوعين وكل الفنانين المشاركين في مهرجان صور الموسيقي نحاول جميعاً أن نقدم للناس الفرح والفن. أما الموسيقار الغائب الحاضر بيننا فروحه حاضرة في قلوبنا جميعاً " .

بعدها قدمت جمعية تيرو للفنون درع تكريمياً لعائلة ملحم بركات تسلمه نجله وعد وصديقه الشاعر نزار فرنسيس، وأصدرت طابعاً بريدياً باسم ملحم بركات من تصميم المخرج العراقي محمد العامري. وطالبت الجمعية الدولة في أن تعتمد الطابع بشكل رسمي كي يكون متوفراً للجميع. كما قدمت عضوة جمعية تيرو سكنة عطايا لوحة بورتريه ملحم بركات للعائلة.

هذا ويشارك في فعاليات المهرجان كل من محمد رزق الله وأشرف صالح من ليبيا ويحيا الدادا من لبنان وفرقة حنين الفلسطينية. فيما سيُعرَض فيلمي ملحم بركات السينمائية "مرمورة" إنتاج عام 1985 من تأليف كريم أبو شقرا وإخراج وئام الصعيدي. و"حبي الذي لا يموت" إنتاج 1984 إخراج يوسف شرف الدين .



هذا وتهدف جمعية تيرو للفنون إلى استعادة الحياة الفنية وتفعيل الحركة الثقافية في المناطق المهمشة، ويرتكز عملها على افتتاح مراكز ثقافية مستقلة وإقامة مهرجانات موسيقية ومسرحية وسينمائية وورش تدريبية من خلال توفير منصات ثقافية، كإعادة تأهيل سينما الحمرا في مدينة صور بعد 30 عاماً، واعادة فتح سينما ستارز في مدينة النبطية بعد 27 عاماً، وسينما ريفولي بعد 29 عاماً، لتتحول الى المسرح الوطني اللبناني المجاني كأول مسرح وسينما مجانية في لبنان وهو عبارة عن منصة ثقافية حرة ومستقلة للجميع .