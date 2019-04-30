شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حلقات على الانتهاء من سيناريو مسلسل "هوجان" لـ محمد إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المؤلف محمد صلاح العزب فى كتابة الحلقات من مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام، الذى يخوض به المنافسة فى الماراثون الرمضانى المقبل، حيث يتبقى له حوالى 3 حلقات متبقية ويتم تسليمها للجهة المنتجة للعمل، حيث تكثف المخرجة شيرين عادل تصوير المشاهد الصعبة والأكشن للإنتهاء منها قبل حلول شهر رمضان، ومن المقرر أن يعرض حصرياً على شبكة قنوات الحياة.

"هوجان" ينتمى إلى نوعية المسلسلات التى تعتمد على النجم الواحد، وهو محمد إمام، وياخذ الطابع الكوميدى الممزوج بالأكشن، حيث يلعب فى العمل شخصية "هوجان" شجيع الشجعان، ذلك الفتى الذى يسكن فى حارة ويتمتع بعدة مواهب خارقة، منها أنه يأكل الزجاج، وبإمكانه أن يجر سيارة بمفرده، والعديد من المواقف التى تؤكد امتلاكه لتلك المواهب الخارقة.

مسلسل "هوجان"، بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وعبير صبري، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".