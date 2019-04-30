الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة “راغد قيس” صاحب صفحة “شرطة المشاهير”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2019 09:06 صباحاً - كشفت تقارير إعلامية عن السبب الذي أدى الى وفاة راغد قيس صاحب حساب “شرطة المشاهير” يوم الاثنين وقالت انه كان يعاني من التهابات حادة أدت الى دخوله الى المستشفى مع ارتفاع في حرارة جسمه، دون أن يُعلم الأطباء أنه مصاب بفيروس حاد ولم يأخذ الجرعات الطبية اللازمة فانتهت حياته بينما قال أنه كان يعاني من مرض منذ شهرين والتزم الصمت وعانى لوحده.
وكان راغد قد ودّع في نهاية عام 2018، صديقته أمل حمادة التي اشتهرت على مواقع التواصل وماتت بعد جلطة دماغية حادة.
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