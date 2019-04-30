منذر رياحنة: هذه الشخصية الأقرب إلى قلبي

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف الفنان منذر رياحنة عن أن شخصية “محمود”، التي سيقدمها في مسلسل “ماذا لو”، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل، تعد من أقرب الأدوار إلى قلبه.

وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “إذا كنت كممثل تحب الشخصية التي تؤديها، فسيقع الجمهور أيضا في حبها، ومحمود من أكثر الشخصيات قربا لقلبي، لانها شخصية ترصد الكثير من الأحداث المميزة، وتجسد جزءا من حياتي وتعيش صراعات تعكس مشاعري في بعض اللحظات من عمري”.

وأضاف: “محمود نازع السواد في هذه الحياة كي يرنو مضيئا ليرفع راية الحب والوفاء”.

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“ماذا لو” تدور أحداثه حول فكرة الاختيارات، عندما يتحتم على الإنسان اتخاذ قرار ما بدلًا عن غيره، وتحمل مسؤولية ونتيجة لاختيار في مختلف مجالات الحياة.

يشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم بينهم: نور الغندور، أسيل عمران، خالد أمين، روان مهدي، ليلى عبد الله، غرور صفر، إخراج حسين دشتي، تأليف فيصل البلوشي.

ويخوض الفنان منذر رياحنة أيضا السباق الرمضاني المقبل بمسلسل التاريخي “الحلاج”، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الدراما من سوريا والأردن، من تأليف أحمد المغربي، وإخراج علي علي، وإنتاج إياد الخزوز وياسر فهمي.