إطلالة رمضانية مميزة لـ هيا الشعيبي.. هل أعجبتك؟ – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الفنانة هيا الشعيبي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستقرام” عن أحدث إطلالاتها الرمضانية، والتي نالت إعجاب البعض من جمهورها، أما البعض الآخر فانتقدها.

وظهرت “هيا” وهي ترتدي عباءة بيج اللون كاجوال بتطريز على الصدر بسيط وكشكش برتقالي من على أحد الجوانب.

وعلقت هيا الشعيبي على الإطلالة قائلة: “طلة رمضانية مميزة وناعمة من كولكشن بن-ان ٢٠١٩.. مشكوورين بدعتوا”، والذي جعل البعض ينتقدها وعلق ساخراً: “دعاية مظلات سيارات والا شنو”.

وتخوض هيا الشعيبي الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل “وما أدراك ما أمي”، من تأليف علي دوحان، وإخراج حسين الحليبي، مع الفنانين: إلهام الفضالة، حسين المهدي، فاطمة الصفي، هنادي الكندري، محمد الحداد، وفهد باسم، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي درامي حول شخصية “غنيمة” التي تعاني من ظروف صحية مركبة، تتطلب معاملتها بطريقة خاصة .

وأعلنت الفنانة هيا الشعيبي حديثا عن أحدث أعمالها المسرحية التي تخوض بها موسم عيد الفطر المبارك بمسرحية “عودة ريا وسكينة” مع الفنانة إلهام الفضالة.