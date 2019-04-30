أمير كرارة: “لو العركة ابتدت هتزعل”.. وأحمد السقا يرد!

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متابعة بتجــــــــــــرد: شوق النجم أمير كرارة جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام” لفيلمه الجديد “كازابلانكا”، من خلال البرومو الدعائي له.
“العركه لو ابتدت هتزعل.. فيلم العيد.. كازابلانكا”، جملة استخدمها أمير كرارة تعليقًا على البرومو الدعائي للفيلم، لكي يشوق جمهوره له.
وانهالت التعليقات على البرومو بالإعجاب، وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئة “كرارة” ومنهم النجم أحمد السقا الذي قال: “مبرووك يا ميرو بالتوفيق يا رب وربنا يجبر بخاطرك”، أما الفنان عمرو سعد فعلق: “مبرووك”.
وكشف البرومو عن بعض المطاردات بين “كرارة” وأفراد تشكيل عصابي، وتدور الأحداث في مدينة كازابلانكا المغربية.
فيلم “كازبلانكا”، يشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، ومحمود البزاوي، وإياد نصار، وغادة عادل، وأحمد داش، والنجم خالد أرجنش، الشهير بالسلطان سليمان، وهو من إخراج بيتر ميمي أيضا.
ويواصل النجم أمير كرارة حاليًا، تصوير مشاهده في مسلسل “كلبش 3″، الذي يشارك في بطولته كوكبة من نجوم الدراما من بينهم هشام سليم، أحمد عبد العزيز، يسرا اللوزي، أحمد العوضي، ويخرجه بيتر ميمي.
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