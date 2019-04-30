نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 29 دقيقة مضت التعليقات على الآلاف هتفوا باسمه.. تامر حسني يحقق أكبر حضور جماهيري في نادي الزهور مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: أحيا النجم المصري تامر حسني حفلًا جماهيريًا حاشدًا في نادي الزهور في مصر بحضور الآلاف من محبّيه.

تعالت الصيحات واشتعلت الأجواء فور صعود نجم الجيل إلى المسرح، فاحتشد عشاقه حوله من كل الإتجاهات ورفعوا صوره الضخمة وشعارات الحبّ والتقدير تعبيرًا عن سعادتهم بحضوره بينهم.

قدّم تامر حسني في الحفل مجموعة كبيرة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة وصولًا إلى أغاني ألبومه الأخير “عيش بشوقك”، فتحوّل الحضور إلى كورال يردّد معه الكلمات عن ظهر غيب، في مشهدية تتكرّر بكافة حفلات نجم الجيل في مصر.

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وبعد انتهاء الحفل شارك تامر حسني الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور خاصة من السهرة وبتعليقه عليها أعرب عن سعادته بالتواجد في نادي الزهور مع محبّيه وكتب: “من اجمل حفلات السنه الف شكر جماهير وضيوف وإدارة نادي الزهور المحترم كانت حفله فوق الروعه”.

تجدر الإشارة إلى أن تامر حسني يعيش نشاطًا فنيًا كبيرًا خلال الفترة الراهنة حيث يحيي سلسلة حفلات في مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي وتتميّز جميعها بحضور مكتمل العدد.