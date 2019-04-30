خاص- هايدي موسى تفيض بالمشاعر في كليب “أنا اتعودت”

Apr 30, 2019
بعد ان طرحت الأغنية كـ “أوديو” منذ أسبوع، اطلقت النجمة المصرية الشابة هايدي موسى، كليب أغنيتها الجديدة “أنا اتعودت” على قناة الشركة المنتجة للعمل “لايف ستايلز ستوديوز”.
الكليب حمل توقيع المخرجة المبدعة هيفا الفقيه، التي ترجمت كلمات الأغنية التي تحكي قصة فراق بين حبيبين الى كادرات تفيض بالمشاعر والاحساسيس ضمن قصة درامية ملفتة.
كما كان لافتاً القدرات التمثيلية لـ هايدي من خلال تعابير وجهها وتأثرها مع كل الحالة الدرامية التي عاشتها خلال القصة.
ظهرت هايدي باطلالات جميلة مليئة بالانوثة ان لناحية المكياج أو الثياب وتسريحة الشعر.
الأغنية باللهجة المصرية، من كلمات الشاعر نادر عبد الله، ألحان حسين محمود وتوزيع موسيقي طارق عبد الجابر.
ويعتبر هذا التعاون هو الاول بين هايدي موسى وشركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي تؤمن وتدعم المواهب المميزة والمتفوقة.
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