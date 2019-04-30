شكرا لقرائتكم خبر عن 800 ألف جنيه حصيلة إيرادات فيلم Hellboy فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Hellboy الذى طرح يوم 10 أبريل الجاري في مصر، إيرادات وصلت إلى 800 ألف جنيه.
فيلم Hellboy بطولة ميلا جوفوفيتش، وديفيد هاربور، وايان مكشان، وساشا لين، ودانيال داى كيم، وصوفى أوكونيدو، وبينيلوب ميتشل، وبريان جليسون.
وتدور أحداث الفيلم استنادا على الروايات التى رسمها مايك ميجنولا فـ"hell boy" عالق بين عوالم الطبيعة الخارقة والبشرية، ويخوض معركة ساحرة عازما على الانتقام.
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