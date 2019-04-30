شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلمى "قمر جديد وكعبة حلوى" بنادى السينما الإفريقية السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض بنادي السينما الإفريقية الذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب يوم السبت 4 مايو في تمام السابعة مساء بسينما الهناجر الفيلم التسجيلي الطويل قمر جديد للمخرجة فيليبا نديسي – هيرمان من كينيا وتدور أحداث الفيلم حول رحلة إلى جزيرة "لامو"، تتلخص في التغيرات التي طرأت على بيئة مجتمع "لامو"، حيث تحولت من بلدة مغمورة إلى مدينة ذات ميناء ضخم .

كما يعرض الفيلم الروائي القصير "كعبة حلوى " للمخرج عبد الحميد بوشناق من تونس وتدور أحداث الفيلم حول "مهدي" شاب خريج، يبدأ حياته المهنية بالعمل كحاجب. يملؤه الأمل والتفاؤل، بدعم من والدته التي تحبه وتفخر به، يذهب إلى يومه الأول بالعمل، ولكن لم تسر الأمور كما كان مُخططًا لها حيث يضايقه رئيسه في العمل، ويتجاهله زملائه ويُساء معاملته من قِبل كل موظفي الشركة الذين اعتبروه الشخص الذي يجلب الأخبار السيئة تدريجيًا، يفقد "مهدي" بساطته وصفائه حتى يأت اليوم الذي ينهار فيه كل شئ ، ويعقب الأفلام ندوة يديرها الناقد السينمائي فاروق عبد الخالق .

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نادي السينما الإفريقية أحد أنشطة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تحت شعار مهرجان على مدار العام ، تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم من وزارات السياحة والشباب والخارجية ونقابة المهن السينمائية .