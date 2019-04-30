صور جديدة تبرز أنوثة ريهانا من جلسة تصوير مجلة Vogue

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع الديلي ميل صور جديدة للنجمة العالمية ريهانا من جلسة تصوير غلاف مجلة Vogue في نسختها الإسترالية، حيث ظهرت ريهانا بإطلالة مثيرة وجريئة تدل علي أنوثة طاغية للنجمة صاحبة البشرة السمراء. ريهانا يذكر أن ريهانا عادت إلى مسقط رأسها بربادوس، من أجل الاحتفال بعيد ميلاد شقيقها روري، بينما حرصت عدسات المصورين علي تسجيل لحظات وصولها وحتي نهاية الحفل . Advertisements ريهانا وظهرت النجمة الشهيرة بعدد من الصور بعد أن دخلت في وصلة رقص استمرت حتي الساعات الاولي من صباح اليوم التالي لعيد الميلاد، و كانت ريهانا البالغة من العمر 31 عام ترتدي " هوت شورت " من الجينز و "بلوزة" من تصميم " Jacquemus" ووصل سعرها الي 406 جنية استرليني . ريهانا

ريهانا

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