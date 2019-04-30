شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة فيلم "الألمانى" تلتقى محمد رمضان فى "زلزال".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة مروة الأزلى فى مسلسل "زلزال" الذى يخوض به الفنان محمد رمضان السباق الرمضانى المقبل ويعرض بشكل حصرى على قناة DMC، حيث تجسد مروة شخصية راقصة خلال الأحداث، وتعكف على تصوير مشاهدها حالياً.





وكانت مروة الأزلى قد تعاونت مع محمد رمضان فى فيلم "الألمانى" الذى خاص به رمضان أول بطولة سينمائية له وانطلق بعده، حيث قدمت فى الفيلم دور البطولة النسائية أمامه، لتعود للعمل مع رمضان مرة أخرى بعد 7 سنوات من عرض الفيلم





مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنا وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى. Advertisements





ويظهر محمد رمضان خلال أحداث المسلسل فى دورين دور "أب وابن" الأول شاب بسيط من عائلة فقيرة للغاية، ومع مرور الأحداث يلتقى فتاة فى منطقته، وهى الفنانة الشابة هنادى مهنا ابنة الملحن الكبير هانى مهنا ويقع فى غرامها، ويظل يطاردها كى يرتبط بها، إلا أن والدها الذى يعد من الأثرياء فى منطقة العياط وهو الفنان ماجد المصرى، يرفض ارتباطه بها ويدخل الاثنان فى أزمات وصراعات.