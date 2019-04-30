محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)
تصور- محمود عبدالناصر:
شاركت النجمة العالمية zhavia، وفريق شارموفرز، في إحياء إحدى حفلات الربيع وشم النسيم على شاطئ vibes داخل قرية بلو بلو بالعين السخنة.
تميز الحفل بأجواء العالمية من حيث التجهيزات والتنظيم، وأحيا أولى فقراته فريق شارموفرز الذي قدم عددًا كبيرًا من أغانيه مثل: "السلامو عليكو"، "123" من فيلم "هيبتا"، بالإضافة إلى "ميكي"، "مستر شارموفرز"، "5 سنتي"، "عايز واحدة للجواز"، "مفتقد للحبيبة"، وغيرها ممن طالب بها محبيهم.
وتزايدت أجواء الإثارة مع النجمة العالمية zhavia التي أشعلت الحفل بأغانيها الاستعراضية التي امتدت لأكثر من ساعة ونصف الساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. النجمة العالمية zhavia وشارموفرز يشعلان عيد الربيع في السخنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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