بالصور.. النجمة العالمية zhavia وشارموفرز يشعلان عيد الربيع في السخنة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

تصور- محمود عبدالناصر:

شاركت النجمة العالمية zhavia، وفريق شارموفرز، في إحياء إحدى حفلات الربيع وشم النسيم على شاطئ vibes داخل قرية بلو بلو بالعين السخنة.

تميز الحفل بأجواء العالمية من حيث التجهيزات والتنظيم، وأحيا أولى فقراته فريق شارموفرز الذي قدم عددًا كبيرًا من أغانيه مثل: "السلامو عليكو"، "123" من فيلم "هيبتا"، بالإضافة إلى "ميكي"، "مستر شارموفرز"، "5 سنتي"، "عايز واحدة للجواز"، "مفتقد للحبيبة"، وغيرها ممن طالب بها محبيهم.

وتزايدت أجواء الإثارة مع النجمة العالمية zhavia التي أشعلت الحفل بأغانيها الاستعراضية التي امتدت لأكثر من ساعة ونصف الساعة.