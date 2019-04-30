صورة| منة فضالي تهنئ أحمد زاهر بعيد ميلاده: "أخويا الغالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" صورة من حفل عيد ميلاد الفنان أحمد زاهر. وعلقت منة: "عيد ميلاد زاهر بقى، أخويا الغالي كل سنة وأنت طيب يا حبيبي وعقبال ١٠٠ سنة و دايما منور الدنيا بضحكتك ومجمعنا ويخليك لبناتك ولأحلى هدى ولينا ولكل اللي بيحبوك". يذكر أن الفنانة منة فضالي انتهت من تصوير دورها في فيلم "براءة ريا وسكينة" بطولة وفاء عامر، حورية فرغلي، محسن منصور، لطفي لبيب، ياسر علي ماهر، سيناريو وحوار أحمد عاشور، وإخراج عبدالقادر الأطرش.

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