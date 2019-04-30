"سينرجي" تحتفل بتخطي إعلان "كازابلانكا" 3 ملايين مشاهدة في 3 ساعات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
احتفلت شركة "سينرجي" بتخطي الإعلان الدعائي لأحدث إنتاجاتها السينمائية "كازابلانكا" حاجز الـ3 ملايين مشاهدة على القناة الرسمية للشركة على يوتيوب خلال 3 ساعات فقط من طرحه.
ونشرت الصفحة الرسمية للشركة على "انستجرام"، صورة من كواليس الفيلم وعلقت عليها قائلة: "المعركة ابتدت، قولتلك هتزعل، برومو فيلم كازابلانكا 3 ملايين مشاهدة في 3 ساعات"، ومن المقرر عرض الفيلم تجاريًا بموسم عيد الفطر المقبل.
فيلم "كازابلانكا" بطولة الفنان أمير كرارة ويشاركه البطولة كل من: غادة عادل، خالد أرجنتش، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، دلال عبد العزيز، ومحمود البزاوي، تأليف هشام خليل، وإخراج بيتر ميمي.
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