مي حلمي بعد صعودها مسرح حفل النادي الأهلي: "بحبك يا أهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الإعلامية مي حلمي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو برفقة زوجها المطرب محمد رشاد من حفله بالنادي الأهلي.

وخلال الحفل، طلب محمد رشاد من زوجته مي حلمي، الصعود على المسرح وتوجيه كلمة للجمهور، وهي مشجعة للنادي الأهلي.

وكتبت مي: "من أحلى الحفلات اللي حضرتها في حياتي، حقيقي بجد حب الناس نعمة بكنوز الدنيا اللهم لك الحمد يا رب عليها، رشاد أنت كسفتني وأحرجتني، شكرا إنك خلتني أحضر وشكرا على كل حاجة حلوة عملتهالي لحد النهارده ولبكره ولكل يوم، كل حاجة نعمة في حياتي الحمد لله عليها".

وأضافت مي: "الوقفة على المسرح صعبه مع إني بلسانين، بس جنبك لازم أحترم شغلك ومكانك عشان ده مكانك وشكرًا إنك خلتني انهارده بالذات ألمس حب الناس قوي وخصوصا الأهلاوية، وجوه الكيان العظيم النادي الأهلي، كمان من أحلى الأيام في حياتي وبحبك يا أهلي".