بالفيديو: الدكتورة خلود تعلن عن مفاجأة لجمهورها في رمضان

أعلنت الفاشينيستا الكويتيّة، الدكتورة خلود، عن تحضيرها مفاجأة مميزة لجمهورها في رمضان المقبل، موضحة أن الفكرة جاءت لها من خلال ردود الفعل على ظهورها مؤخرًا بالساري الهندي.
وكشفت الدكتورة خلود، في مقطع فيديو عبر حسابها على ”سناب شات“، عن المفاجأة الرمضانية، مشيرة إلى أنها ستظهر عبر ”السوشيال ميديا“، بشكل يومي في رمضان المقبل، بزي مختلف.
وأضافت الفاشينيستا الكويتيّة، أن الزي اليومي الذي سترتديه سيكون كل يوم من دولة مختلفة، مضيفًة أن الهدف من ذلك هو تبادل الثقافات، وحتى يتعرف الجمهور على ثقافة الأزياء في كل دولة.
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