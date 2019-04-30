بعد ادعائها بأنها المهدي المنتظر.. إيمان العميري تكشف حقيقة صادمة

أثارت الفنانة التونسية إيمان العميري قبل فترة الجدل الكبير بين متابعيها وعلى صفحات السوشيال ميديا بعدما خرجت تتحدث في بث مباشر على أنها المهدي المنتظر.

إيمان العميري كشفت لكل من تابعها قصتها أنها تعاني مرض نفسي خطير مكثت بسببه في المستشفى أسبوعين ووجهت كلاماً قاسياً لمتابعيها عبر حسابها الخاص على انستقرام أشارت أنها ظلمت بما حدث قائلة:

“يا ريت الناس الغبية اللي تقول بدها ضجة وإعلام أو ترويج لفيلمها.. حسبي الله فيكم.. الترويج للفيلم ليس عن طريق إضحاك الناس عليا وأطلع شعري منكوش ومن غير مكياج.. أو اتكلم في موضوع حساس ممكن أخسر حياتي بسببه”.

وتابعت: “الله يبليكم بنفس المرض لعلكم تفهموا أنا بماذا كنت أعاني أو مريت فيه.. وأنا قررت العيش لا الموت.. والنفسيات الغيورة أقلهم اتفرجوا على القادم”.

واضافت: “حقدكم وقلوبكم السوداء لم تتغير من آلاف السنين.. وأكيد لن تتغير اليوم بسببي أنا والناس اللي تحبني أحبكم أكثر وأكثر.. والله يحفظكم من كل شر.. حب لغيرك ما تحب لنفسك”.

التونسية إيمان العميري أثارت جدلاً كبيراً بعد خروجها وتأكيدها لمتابعيها أنها المهدي المنتظر وأنها علمت بذلك خلال منامها.