كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد غنائها باللهجة اللبنانية.."يا بتفكر يا بتحس"لشيرين عبد الوهاب يحقق مشاهدات قياسية! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حققت "يا بتفكر يا بتحس" للفنانة شيرين عبد الوهاب عدد مشاهدات ضخم بلغ أكثر من1,626,342 مشاهدة وذلك عبر قناة شيرين عبد الوهاب بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كانت شيرين عبدالوهاب، نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" كواليس تصوير كليبها الجديد "يا بتفكر يا بتحس" من مسلسل "خمسة ونص".

وعلقت شيرين: "استنوا قريب فيديو كليب (يا بتفكر يا بتحس) من مسلسل (خمسة ونص) على قناتي الرسمية عبر يوتيوب".

يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب انتهت من تسجيل تتر مسلسل "خمسة ونص" وهذه هي المرة الأولى التي تُغني فيها شيرين باللهجة اللبنانية، والأغنية من كلمات علي المولى وألحان صلاح الكردي.