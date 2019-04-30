بعد الانباء عن اصابته… اول ظهور للبغدادي منذ 5 سنوات!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2019 03:57 صباحاً - بثت وكالة ”الفرقان“ التابعة لتنظيم داعش، الإثنين، على حسابها على شبكة ”تيلغرام“ تسجيلًا مصورًا لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في ظهور نادر لزعيم داعش هو الأول منذ خمس سنوات.

وفي الفيديو الذي يحمل عنوان ”في ضيافة أمير المؤمنين“، يظهر البغدادي بلحية طويلة بيضاء ومحناة على الأطراف، واضعا منديلا أسود على رأسه، ويفترش الأرض إلى جانب آخرين أخفيت وجوههم.

وليس واضحا تاريخ تصوير الفيديو، غير أن البغدادي يقول في بدايته إن ”معركة الباغوز انتهت“، في إشارة إلى طرد التنظيم من آخر جيوبه في شرق سوريا قبل ما يقارب الشهر.

ودارت تكهنات حول إصابة أو مقتل البغدادي في غارات للتحالف الدولي، خاصة في ظل انحسار سيطرة التنظيم في سوريا والعراق.