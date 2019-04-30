محمد صلاح يستعد لإعلان ميسي الجديد بلقطة رائعة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يصور النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، إعلانا جديدا برفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني.

نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم، ظهر في مقطع صغير من الفيديو الذي يصور لإحدى شركات المياه الغازية، حيث يظهر مهاراته في كرة القدم ويركل الكرة التي بدورها تدخل إلى ثلاجة المنتج؟

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الصفحة الرسمية لدوري أبطال أوروبا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كانت قد نشرت مقطع الفيديو، الذي يظهر مهارة صلاح، والذي يعد من كواليس الإعلان الجديد مع ليونيل ميسي.

الفيديو أظهر صلاح وهو يقوم بتسديد الكرة بطريقة مبهرة ودقيقة جدا نحو الثلاجة التي تحفظ المشروبات الغازية، حيث علقت صفحة دوري أبطال أوروبا على “تويتر” على الفيديو بعبارة: “صلاح بضربة واحدة”.

يشار إلى أن اللاعبين صلاح وميسي من المنتظر أن يلتقيان مساء الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب برشلونة “كامب نو”، في المباراة التي ستجمع فريقي برشلونة وليفربول.