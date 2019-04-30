شريف مدكور يستعد لعمليته الجراحية بلوك جديد.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

على الرغم من إصابته بورم سرطاني في القولون، إلا أن الإعلامي المصري شريف مدكور مازال متمسكا بروحه المرحة المتفائلة دائما.

الإعلامي المصري نشر مقطع فيديو، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ظهر فيه عند مصفف الشعر، مؤكدا أنه سيغير شكله ويظهر بلوك جديد استعدادا لإجراء عملية جراحية لإزالة الورم الأسبوع القادم.

مدكور قال في مقطع الفيديو: “فكرت بما أننى هعمل عملية الأسبوع اللى جاى.. لقيت شكلى مش عاجبنى.. فجيت عند محمد ورامى.. وقولت هعمل نيولوك العملية.. عاوز أدخل المستشفى أبقى مز وهوريكوا فيديو لما نخلص”.

وكان شريف مدكور قد أعلن مؤخرا عن إصابته بورم سرطاني في القولون، مشيرا إلى أنه سيجري عملية جراحية في أول شهر رمضان القادم لإزالته.

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شريف كشف المزيد من التفاصيل عن مرضه، خلال مكالمته الهاتفية في برنامج “الحكاية” على قناة MBC مصر، حيث قال إن الأطباء توقعوا إمكانية عودته لحياته الطبيعية خلال شهر من إجرائه جراحة استئصال الورم، مع وجود احتمال لحاجته لعلاج كيميائي بعد ذلك.

وعما إذا كان يخشى من فقدان شعره نتيجة العلاج الكيماوي، أكد الإعلامي المصري عدم قلقه من هذا الأمر، وأنه سيقدم برنامجه بدون شعر في هذه الحالة دون أن يشعر بأي مشكلة.

وعن كيفية اكتشافه للمرض، قال إنه عانى منذ فترة من نزيف لم يعرف سببه، وخضع لاختبار بالمنظار الطبي، وأوضح الفحص أن الورم موجود منذ أكثر من عام، مرجحا أن يكون سبب المرض عامل وراثي.

وكشف شريف أنه علم بنتيجة الاختبار وهو في طريقه لعمله في مدينة الإنتاج الإعلامي، فلم يبك ولم يخف، بل مارس عمله بشكل طبيعي، وسجل في ذلك اليوم أربع حلقات من برنامجه.