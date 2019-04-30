إثارة ومغامرات في البرومو الرسمي لـ«كازابلانكا» لأمير كرارة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت شركة سينرجى فيلمز بمشاركة المنتج وليد منصور البرومو الدعائى الأول لفيلم “كازابلانكا”، والذى احتوى على العديد من عوامل الجذب، حيث ظهر نجم العمل أمير كرارة فى عدة مشاهد أكشن بين البر والبحر تم تنفيذها بحرفية شديدة.

كما ظهر النجم إياد نصار في نيو لوك جديد، ومن المتوقع أن يكون الفيلم نقطة تحول فى مشواره الفنى، بالإضافة إلى التواجد الجيد من حيث الأداء والظهور المميز للفنان عمرو عبد الجليل فى المشاهد القليلة التى ظهر فيها عبر البرومو، وكذلك كل من غادة عادل ومحمود البزاوى.

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وشهد البرومو أيضا تواجد النجم التركى خالد أرغنتش، بطل المسلسل الشهير “حريم السلطان”، فضلا عن الظهور الخاص للنجم الكوميدى أحمد فهمى بالبرومو، وبمجرد طرح الفيلم حاز على عشرات الآلاف من نسب المشاهدة والإعجاب.

فيلم “كازابلانكا” من المتوقع عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل، ويتولى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم أميرة كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوي وأحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، وإخراج بيتر ميمى.