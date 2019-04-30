هشام عباس يتجاوز أحزانه بحفل شم النسيم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تجاوز الفنان المصري هشام عباس حزنه على وفاة والدته، والتي وافتها المنية منذ أيام قليلة، وأحيا حفل غنائي كبير داخل نادي مدينتي، إحتفالًا بأعياد الربيع وشم النسيم.

عباس قدم خلال الحفل عددًا كبيرًا من أجمل أغانيه، منها: “حبيبى ده”، “فينه”، “زمان وأنا صغير”، “يا ليلة”،” وأنا أعمل إيه”،” قول عليا مجنون”، “ما كانش ذنبى”، “طول ما أنت بخير”، “عمال يحكيلى عنها”، “مين اللى جوه في قلبي”،” حلال عليك”، “يا راميني في الغرام”، “حالة حب”، “يتربي في عزو”، وغيرها.

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الحفل شهد حضور الآلاف من أعضاء النادي وأسرهم ، والذين تفاعلوا مع المطرب المصري بوصلات الغناء والرقص التي امتدت طوال فقرته.

وكان ضمن الحضور دكتور نادر شعبان، رئيس قطاع الأندية، وتامر صالح مدير عام نادي مدينتي، وخالد عويس نائب مدير عام النادي، ومحمد فرغلي مدير النادي، وشريف أبو القاسم، ومحمد يسري مساعدي مدير النادي، والحفل من تنظيم ياسر الحريري “أمازون”.

يذكر أن والدة الفنان المصري هشام عباس قد توفيت يوم 21 إبريل الجاري، وذلك بعد صراع مع المرض، وتلقى الفنان العزاء يوم الثلاثاء 23 ابريل، بمسجد الرحمن الرحيم فى مصر الجديدة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء.