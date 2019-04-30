أنغام تتألق في الأوبرا وسط حضور جماهيري كبير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة المصرية أنغام، حفلها الغنائي الأول ضمن حفلات أعياد الربيع على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وبرعاية شركة «2Ho»، المملوكة للمايسترو هاني فرحات والذي يدخل بشركته الساحة الغنائية مع كبار النجوم في الوطن العربي بمشاريع ضخمة.

أنغام، بدأت حفلها بأغنية «حالة خاصة جدًا»، وحرصت على تقديم الشكر للمايسترو هاني فرحات لتحمله تكاليف التجهيزات الفنية من معدات الصوت والإضاءة، بالإضافة إلى أجور الفنانين المشاركين في أوركسترا الحفل وأيضا قراره بأن يكون إيرادات الحفل بالكامل لصالح صندوق تمويل نشاط ومشروعات الأوبرا ثم توالت أغنياتها والتي وصل عددها 20 أغنية.

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وتألقت أنغام، خلال الحفل بفستان أحمر طويل، وزارد من أناقتها تسريحة شعرها والتي تركته منسدلًا على كتفيها.

وقدمت أنغام خلال الحفل أغاني : «حالة خاصة جدًا، ويا ريتك فاهمني، بين البنين، وأهي جات ولا دبلت، هتقول لربنا إيه، حبايبنا، هدنة، وأساميك الكتيرة، وبتوصفني بتكسفني، واتجاه واحد، وحدانية، وبقول نسياك، و100 صورة، وبخاف أفرح، عرفها بيا، وأكتب لك تعهد، حتة ناقصة، وسيدي وصالك»، وسط حالة تفاعل كبيرة مع الجمهور الذي امتلأ به المسرح الكبير بدار الأوبرا.