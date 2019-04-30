- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أحيت الفنانة المصرية أنغام، حفلها الغنائي الأول ضمن حفلات أعياد الربيع على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وبرعاية شركة «2Ho»، المملوكة للمايسترو هاني فرحات والذي يدخل بشركته الساحة الغنائية مع كبار النجوم في الوطن العربي بمشاريع ضخمة.
أنغام، بدأت حفلها بأغنية «حالة خاصة جدًا»، وحرصت على تقديم الشكر للمايسترو هاني فرحات لتحمله تكاليف التجهيزات الفنية من معدات الصوت والإضاءة، بالإضافة إلى أجور الفنانين المشاركين في أوركسترا الحفل وأيضا قراره بأن يكون إيرادات الحفل بالكامل لصالح صندوق تمويل نشاط ومشروعات الأوبرا ثم توالت أغنياتها والتي وصل عددها 20 أغنية.
وتألقت أنغام، خلال الحفل بفستان أحمر طويل، وزارد من أناقتها تسريحة شعرها والتي تركته منسدلًا على كتفيها.
وقدمت أنغام خلال الحفل أغاني : «حالة خاصة جدًا، ويا ريتك فاهمني، بين البنين، وأهي جات ولا دبلت، هتقول لربنا إيه، حبايبنا، هدنة، وأساميك الكتيرة، وبتوصفني بتكسفني، واتجاه واحد، وحدانية، وبقول نسياك، و100 صورة، وبخاف أفرح، عرفها بيا، وأكتب لك تعهد، حتة ناقصة، وسيدي وصالك»، وسط حالة تفاعل كبيرة مع الجمهور الذي امتلأ به المسرح الكبير بدار الأوبرا.
كانت هذه تفاصيل خبر أنغام تتألق في الأوبرا وسط حضور جماهيري كبير.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.