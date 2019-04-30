عمرو دياب يشعل حفل الجامعة البريطانية.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أحيا الفنان المصري عمرو دياب، حفلًا غنائيًا كبيرًا في الجامعة البريطانية بالشروق، حضره عدد كبير من الطلاب وذلك ضمن احتفالات أعياد الربيع وعيد شم النسيم.
وبدأ عمرو دياب، الحفل بغناء «الليلة» وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب، حرص بعدها على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال، ثم انطلق ليؤدي أغاني “قمرين” و”وياك” و”يتعلموا” و”العالم الله” و”لو عشقاني” و”نور العين” و”ليلي نهاري” و”راجعين”، بالإضافة إلى مقطع من أغنية “قال فاكرينك”، وغيرها ممن طالب بها المعحبين.
وقدم عمرو دياب، خلال الحفل اغنية جديدة تحل اسم “أول يوم في البعد”، والمقرر ضمها لألبومه الجديد.
وكرمت الجامعة البريطانية خلال الحفل عمرو دياب، وأهدته درع الجامعة تقديرا لمجهوده على مدار تاريخه.
وكان عمرو دياب، قد أحيا حفل غنائي كبير في الجونة، قبل يومين حضره حشد هائل من جمهوره وعدد من الفنانين منهم رانيا يوسف وغادة عادل، وحضر عمرو دياب للجونة برفقة دينا الشربيني، والتي تفاعلت مع أغانيه بالرقص والغناء معه طوال الحفل.
وكان وجود دينا الشربيني برفقة الهضبة للرد على أنباء الخلافات التي نشبت بينهما وأنهما انفصلا بسبب إعلان مشترك يؤديه النجمان معًا من أجل شهر رمضان.
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