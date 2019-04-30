هيفاء وهبي تلحق بالسباق الرمضاني من باب «الواد سيد الشحات».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لحقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بالسباق الرمضاني في مفاجأة اسعدت الكثير من محبيها، رغم مشاركتها كضيفة شرف وليس كبطلة عمل.

هيفاء ستظهر كضيفة شرف في إحدى حلقات مسلسل «الواد سيد الشحات» للفنان المصري أحمد فهمي، وخطيبته، الممثلة هنا الزاهد، حيث نشر فهمي صورة تجمعه بالنجمة اللبنانية من كواليس التصوير، معلقاً عليها: «هيفا وهبى مع شخصية( مو صلع) من مسلسل الواد سيد الشحات ..... اضرب جامد».

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هنا أيضاً نشرت لقطات مميزة تجمعها بهيفاء التي ظهرت تقبل الفنانة المصرية، وشوقت متابعيها للمسلسل المنتظر بتعليق كتبت فيه: «انتظروا الجميلة داخلياً وخارجياً هيفاء وهبي في «الواد سيد الشحات» رمضان 2019 على DMC».

يُذكر أن هيفاء وهبي كانت قد احتفلت مؤخراً بإطلاق علامة تجارية باسمها في عالم الأزياء تحمل عنوان «Beau Voyou»، وهو المشروع الذس وصفته الفنانة بالحلم الذي تحقق.

من ناحية أخرى، تجهز هيفاء وهبي لطرح أغنية جديدة بعنوان «قعدة وبتفرج»، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان بلال سرور، حيث كان ألبوم «حواء» آخر ما طرحته الفنانة اللبنانية على الساحة الغنائية.