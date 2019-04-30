علامات الحمل تظهر على سلمى رشيد في آخر ظهور لها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت إطلالة الفنانة المغربية سلمى رشيد، في أحدث ظهور لها، الشكوك حول حملها في طفلها الأول.

الفنانة المغربية ظهرت، في إحدى اللقاءات التليفزيونية، بوزن زائد وبروز بطن واضح، حاولت إخفاءه بفستان أسود فوقه جاكت بنفس اللون، لكنها لم تفلح.

وظهرت سلمى، خلال الحلقة، أمام سيارتها الحمراء الفارهة، وأكدت أنها من عشاق السيارات الرياضية، وقد أثارت سيارتها الفارهة ضجة بين متابعيها.

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وكانت الفنانة المغربية سلمى رشيد قد احتفلت بخطوبتها يوم 26 ديسمبر عام 2016 ، في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء، ولم تكشف عن هوية عريسها وقتها، كما أنها احتفلت بزفافها منذ أكثر من عام في سرية تامة بعيدا عن الصحافة والإعلام، إلا أنه قد تم تسريب مجموعة صور له تداولها النشطاء بشكل كبير.

وأكدت سلمى أنها قبل زواجها تلقت الكثير من عروض الزواج من الخليجيين، إلا أنها رفضتهم جميعا، مشددة على أن الزواج قسمة ونصيب، وأنها فضلت الارتباط برجل من بلدها، وأرجعت سبب ذلك على أنها ترى أن ابن بلدها سيفهمها أكثر من أي شخص آخر.

وكشفت سلمى مؤخرا عن تلقيها هدية ثمينة من زوجها، حيث أهداها ميكروفون من الذهب ومرصع بالألماس والذهب الأبيض، وكتب عليه اسمها، وهي الهدية التي اسعدتها كثيرا.