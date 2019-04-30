إليسا تنعى أشهر أعدائها على مواقع التواصل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نعت الفنانة اللبنانية إليسان راغد قيس، صاحب صفحة «شرطة المشاهير»، على موقع «إنستجرام»، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الاثنين.

وقالت إليسا، عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»: «كتير زعلت لما سمعت بخبر وفاة راغد قيس، صاحب حساب شرطة المشاهير.. الله يرحمو راح بعمر كتير زغير».

وأضافت: «ما كنت بعرفو شخصيا ومرات كانت تعليقاتو قاسية بحقي، بس مننحني قدام الموت ومنصلي لروحو.. الله يصبّر أهلو».

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وأشاد عدد كبير من متابعين إليسا، بموقفها الإنساني معه وتمنوا له الرحمة في تعليقاتهم على تغريدتها.

وكانت إليسا، قد أحيت مؤخرًا أول حفل غنائي مختلط لها بالسعودية، تحت رعاية هيئة الترفية وبتنظيم شركة روتانا، وبحضور سالم الهندي المدير التنفيذي للشركة.

وقدمت إليسا، خلال الحفل باقة مميزة من أفضل أغانيها القديمة والجديدة خاصة أغاني ألبومها الأخير «إلى كل الي بيحبوني»، والذي طرحت منه مؤخرًا أغنية «كرهني»، على طريقة الفيديو كليب، وحققت نسبة مشاهدة عالية حيث تخطت أربعة ملايين بعد أربعة أيام فقط من طرحها على موقع “يوتيوب”.