بروتوكول تعاون بين مهرجانيْ شرم الشيخ والمسرح الحر بالأردن

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خلال توقيع بروتوكول التعاون.
أبرم المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الإثنين، بروتوكول تعاون مع الفنان علي عليان رئيس مهرجان ليالي المسرح الحر الدولي في الأردن.
ووقَّع الجانبان البروتوكول ضمن فعاليات الدورة الـ١٤ من المهرجان الأردني، الذي يُنظَّم من 27 أبريل/نيسان الجاري حتى 2 مايو/المقبل.
جاء ذلك بحضور الفنانة أمل الدباس رئيس اللجنة العليا لمهرجان المسرح الحر، وإياد شطناوي مديره التنفيذي، والدكتورة إنجي البستاوي المدير التنفيذي لمهرجان شرم الشيخ.
وتنص بنود البروتوكول على تبادل الخبرات بين الجانبين، ودعم شباب المسرح في مصر والأردن عبر الورش التكوينية والتدريبية، مع تكثيف الأبحاث والدراسات الفنية.
يُذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي قد انتهت يوم ٧ أبريل/نيسان 2019، وترأستها شرفياً سيدة المسرح العربي، النجمة القديرة سميحة أيوب.
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