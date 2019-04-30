بالفيديو .. أمير كرارة ينشر إعلانَ فيلمه الجديد "كازابلانكا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الممثّل المصري أمير كراراة.

كشف الممثل المصري أمير كراراة، عبر "أنستقرام"، عن الإعلان التشويقي لفيلمه "كازابلانكا"، والذي يُعرَض خلال عيد الفطر المبارك. ويعدّ العملُ تجربةَ التعاون السينمائي الثاني بين المخرج بيتر ميمي وأمير كراره، بعد "حرب كرموز"، إذ يجسّد الممثّل المصري شخصية "عمر المر". ويشارك في أداء أدوار البطولة ضمن "كازابلانكا" غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، وخالد أرغنش. Advertisements



وفي رمضان 2019، يسجّل كرارة حضوره الدرامي بالجزء الثالث من مسلسل "كلبش"، بشخصية "سليم الأنصاري"، مع المخرج ذاته.

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