شكرا لقرائتكم خبر عن 103 مليون دولار أمريكى إيرادات فيلم الرعب Pet Sematary والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الرعب Pet Sematary إيرادات وصلت إلى 103 مليون دولار أمريكى، الفيلم من إخراج كيفن كولش، دينيس ويدمر، ومن تأليف ستيفن كينج، ديفيد كاججانتش، جيف بوهلر.
وأنقسمت الإيرادات بين 53 مليون دولار أمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 50 مليون دولار أمريكى حول العالم، منذ طرحه يوم 5 أبريل الجارى.
يدور فيلم الرعب حول انتقال لويس كريد وزوجته راشيل وطفليهما جاج وايلي إلى منزل ريفي، حيث يتم الترحيب بهم هناك، ويتعرفون بـ"الحيوانات الأليفة" المخيفة الواقعة بالقرب من منزلهم، وبعد ذلك تحدث مأساة قتل قطة من قبل شاحنة، ولذلك يلجأ لويس إلى دفنها في مقبرة الحيوانات الأليفة الغامضة.
فيلم Pet Sematary من بطولة جيسون كلارك، جون ليثجو، ايمي سيميتز، نعومي فرينيت، أليسا بروك ليفين، هوجو لافوي، جيت لورانس، اوبسة احمد، سونيا ماريا شيريلا.
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