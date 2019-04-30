شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هشام عباس يحيى أول حفل غنائى فى شم النسيم بعد وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم هشام عباس، حفلًا غنائيًا بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم، فى أحد أندية القاهرة الجديدة، بحضور عدد كبير من الأعضاء وأسرهم الذين حرصوا على المشاركة فى تلك السهرة الفنية الخاصة، فيما يعد هذا الحفل هو الأول للمطرب هشام عباس بعد وفاة والدته.

وقدم هشام عباس باقة من أغانيه المميزة خلال الحفل، منها "حبيبى ده" و "فينه" و "يتربى فى عزو" و "زمان وأنا صغير" و "يا ليلة" و "وأنا أعمل إيه" و "قول عليا مجنون" و "ما كانش ذنبى" و "طول ما أنت بخير" و "عمال يحكيلى عنها" و "مين اللى جوة فى قلبى" و"حلال عليك" و "يا رامينى فى الغرام" و "حالة حب".

وبهذا الحفل، يكون المطرب هشام عباس، قد أنهى حالة الحداد على والدته، التى توفيت يوم الأحد الماضى، بينما تلقى العزاء، الثلاثاء، بمسجد الرحمن الرحيم فى مصر الجديدة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء.

ويشار إلى أن هشام عباس يقدم حالياً برنامج "شريط كوكتيل" على قناة الحياة يستضيف فى العديد من نجوم الغناء لتقديم كوكتيل أغانى متنوعة، وتقديمها مع الفنان هشام عباس، ويعرض الخميس من كل أسبوع، على قناة الحياة، فى العاشرة مساءً.

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