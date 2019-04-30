بالصور.. نجوم بوليوود يشاركون في انتخابات الهند 2019

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجمات الهند يُصوّتن في الانتخابات.
شهِدت الانتخابات الهندية "لوك سابنا ٢٠١٩"، الإثنين، تفاعلاً كبيراً من قبل نجوم بوليوود، حيث تنافس نانيدرا مودي رئيس الوزراء الهندي الحالي، وراهول غاندي رئيس الكونجرس وزعيم المعارضة، على رئاسة الحكومة.
ولم يكتف نجوم بوليوود بالتصويت فقط، بل ساهم كثير منهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في دعوة الشعب الهندي إلى المشاركة الإيجابية وحسن الاختيار.
وتمثّل أبرز النجوم المشاركين ضمن الانتخابات، في أميتاب باتشان وعائلته، أبهيشيك باتشان وأيشوريا راي، فضلاً عن عامر خان وزوجته، وهريثيك روشان، فارون دهافان، شيلبا شيتي، وكارينا كابور.
وسجّل حضوره في الموعد الانتخابي أيضاً سلمان خان، بيريانكا تشوبرا، شاروخان، ديبيكا بودكون، إضافةً إلى سانجاي دات وغيرهم.
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