"مقلب جديد" .. هاني رمزي ينصب الألغام لضحاياه في رمضان 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مشهد من برنامج مقالب لهاني رمزي.

أعلن المنتجان محمد عبدالحميد ووائل علي، انتهاء تصوير برنامج المقالب الجديد "هاني في الألغام" الذي يقدّمه النجم المصري هاني رمزي في موسم رمضان 2019.



ويتمثل المقلب في دعوة الضيوف إلى افتتاح منطقة أثرية في الواحات بصحراء مصر الغربية، وذلك ضمن أعمال لتنشيط السياحة. وقبل أن يتوجّه الضيف إلى المكان، يلتقي الإعلامية بوسي شلبي، حتى تجري معه حواراً وتصطحبه في سيارة إلى المنطقة المزمع افتتاحها.

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وأثناء الرحلة يتم إعلان نفاد الوقود من السيارة في الصحراء؛ حيث يترجّل سائقها ويُصاب في انفجار لغم مفاجئ، وسط حالة من الرعب.

وكشف المنتجان عن ظهور هاني رمزي بشكل جديد ومختلف، مؤكداً أن العمل يتميّز بالتشويق والكوميديا.

وقدّم النجم المصري برامج المقالب خلال الأعوام الماضية وأبرزها: "هاني هز الجبل"، و"هبوط اضطراري" و"هاني في الأدغال".