القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مشهد من برنامج مقالب لهاني رمزي.
أعلن المنتجان محمد عبدالحميد ووائل علي، انتهاء تصوير برنامج المقالب الجديد "هاني في الألغام" الذي يقدّمه النجم المصري هاني رمزي في موسم رمضان 2019.
ويتمثل المقلب في دعوة الضيوف إلى افتتاح منطقة أثرية في الواحات بصحراء مصر الغربية، وذلك ضمن أعمال لتنشيط السياحة. وقبل أن يتوجّه الضيف إلى المكان، يلتقي الإعلامية بوسي شلبي، حتى تجري معه حواراً وتصطحبه في سيارة إلى المنطقة المزمع افتتاحها.
وأثناء الرحلة يتم إعلان نفاد الوقود من السيارة في الصحراء؛ حيث يترجّل سائقها ويُصاب في انفجار لغم مفاجئ، وسط حالة من الرعب.
وكشف المنتجان عن ظهور هاني رمزي بشكل جديد ومختلف، مؤكداً أن العمل يتميّز بالتشويق والكوميديا.
وقدّم النجم المصري برامج المقالب خلال الأعوام الماضية وأبرزها: "هاني هز الجبل"، و"هبوط اضطراري" و"هاني في الأدغال".
كانت هذه تفاصيل خبر "مقلب جديد" .. هاني رمزي ينصب الألغام لضحاياه في رمضان 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.