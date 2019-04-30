شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "عركة الكلاش".. فرقة جدل تحيى حفلا فى العاصمة الأردنية عمان الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة جدل لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية فى العاصمة الأردنية عمان، تطل خلالها على مسرح العبدلي الجديد، فى تمام السادسة مساء الجمعة 3 مايو المقبل.

وتعيد هذه الحفلة جدل إلى أحضان جمهورها الأردني، عقب آخر حفلاتها فى القاهرة مطلع الشهر الجاري، التى شاركت خلالها فى إحياء احتفالية "الساوند كلاش"، أو "العركة الغنائية"، التى جمعتها فى مواجهة الفرقة الأردنية آخر زفير، لأول مرة فى مصر.

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جدل تعد من أقدم التجارب الغنائية في مجال الموسيقى البديلة بالعالم العربى، ويمتد عمرها الفن ىلأكثر من عقد ونصف من السنوات، وضع حجر أساسها محمود ردايدة، ولفتت إليها انتباه الجمهور العربي بتقديم مزيج موسيقي مختلف من الروك البديل، وقدمت ثلاثة ألبوماته على مدار مشوارها، وهي "ارابيك روكس"، و"الماكينة" و"مليون".