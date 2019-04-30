شكرا لقرائتكم خبر عن اتيكيت بزيادة.. آسر ياسين يضرب طقوس شم النسيم ويأكل الفسيخ بـ"شوكة وسكينة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المصريون، الاثنين، بعيد شم النسيم، والذى تغلب على طقوس الاحتفال به التنزه فى الحدائق والسفر إلى المدن الساحلية، وبجانب كل هذه الأمور لا تغيب أبدًا عن الوجبات الرئيسية فى اليوم أطباق الرنجة والفسيخ.



آسر ياسين بياكل الفسيخ بالشوكة والسكينة

وعادة ما يشارك المحتفلون بعيد شم النسيم الصور والفيديوهات مع أقاربهم وأصدقائهم خلال قضاء الأوقات الأسرية الممتعة وتناول وجبات الرنجة والفسيخ، والتى تمتلىء بالمواقف الطريفة، ومن بين تلك المواقف هذا العام كان الفنان آسر ياسين، صاحب اللقطة الأبرز خلال تناوله وجبة الفسيخ.

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نشر حساب باسم رضوى الشرقاوى "ديدى"، صورة لطبق الفسيخ الذى يعود للفنان آسر ياسين، وكان يتواجد فيه شوكة وسكينة، وعلقت على الصورة "آسر ياسين بياكل فسيخ بالشوكة والسكينة.. شم نسيم على حق".



تدوينة آسر ياسين

الفنان آسر ياسين، ضرب كل طقوس شم النسيم بعرض الحائط، فالمعروف لدى المصريين أن الفسيخ له استعداداته الخاصة، وأن الجميع يتناوله بـ"العيش"، أيًا تكن طبقتهم الاجتماعية، فهذه الوجبة لها طقوسها الخاصة لدى المصريين تحديدًا، ولكن سرعان ما دافع آسر ياسين عن نفسه فى هذا الموقف المحرج أمام جمهوره بسب الاتيكيت الزائد عن حده، وقال "والله فى الأول بس"، ليوضح أنه أصبح يأكل الفسيخ كما يأكله الجميع وليس بالشوكة والسكينة.