شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. احتفال آريا ستارك بعد قتلها لـ"النايت كينج" فى GOT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الممثلة مايسي ويليامز، صاحبة شخصية آريا ستارك فى مسلسل Game of thrones، مقطع فيديو لاحتفالها بصحبة صوفى تيرنر صاحبة شخصية "سانسا ستارك" بعد انتهائهما من تصوير الحلقة الثالثة من الموسم الثامن التى عرضت أمس.

وظهرت تيرنر فى الفيديو الذى نشرته ويليامز عبر حسابها وهى تقذف بعض الثلوج من قلعة وينترفيل فى كواليس تصوير الحلقة، وبعد نجاحها فى الانقضاض على النايت كينج.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.