شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى وهنا الزاهد يصوران "الواد سيد الشحات" لآخر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم أحمد فهمى تصوير حلقات مسلسله الجديد "الواد سيد الشحات" بشكل بمكثف يومياً وبدون إجازات، لاسيما أنه انتهى من تصوير 21 حلقة فى العمل، ومن المقرر أن يستمر فى تصوير باقى الحلقات حتى الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

وانتهى أحمد فهمى أول أمس السبت من تصوير مشاهد حلقة النجمة اللبنانية هيفاء وهبى والتى تظهر كضيفة شرف فى العمل، وتم تصوير المشاهد على مدار يومى الخميس والسبت، وذلك داخل ديكور أحد الفيلات، ويستكمل تصوير باقى الحلقات التى تشهد ظهور عدد آخر من النجوم كضيوف شرف.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراح أحمد الجندى ومن إنتاج شركة سينرجى، ويشاركه البطولة هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن "توتا" إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، بيومى فؤاد، حميد الشاعرى، محمد ثروت، أحمد فتحى وآخرين.