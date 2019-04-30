شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حمادة هلال يشعل حفل شم النسيم بأجمل أغانيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم حمادة هلال خلال حفله الغنائى الذى أحياه داخل أحد نوادى مصر الجديدة، احتفالا بعيد شم النسم على تقديم مجموعة متنوعة من أغانيه الحديثة والقديمة، من ضمنها "أشرب شاى" و"تعالالى" و"مش أى حد يقولك عنى كلام تصدق" وأغنية "الأيام" و"دايما دموع" و"عايزين عزة" وأغنيه "أكدب عليك" للفنانة الراحلة وردة، وخلال الحفل تم تكريمه ووجه تحية لجمهوره بمناسبة عيد شم النسيم.

حمادة هلال مشغول حاليا بتصوير مسلسل "ابن أصول" من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة وسوزان نجم الدين، وآيتن عامر، ومحمد نجاتى، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، وحمزة العيلى، وأحمد كرارة وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مع وجود بعض مشاهد الكوميديا.