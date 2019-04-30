شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تامر حسنى يتألق فى حفل شم النسيم بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم تامر حسنى حفلا غنائيا، وذلك ضمن احتفالات عيد شم النسيم وأعياد الربيع، وسط حضور جماهيرى كبير، وذلك داخل أحد النوادى بمنطقة مدينة نصر.

وتألق تامر حسنى على مدار ساعتين متصلتين، وقدم عددا من أغنياته الشهيرة سواء القديمة أو الجديدة منها "قرب حبيبي"، و"بنت الإيه"، و"أكتر حاجة بحبها فيكي"، و"ارجعلي"، و"بتغيب"، و"تليفونى رن"، و"أنا ولا عارف"، و"يا انا يا مفيش"، و"ريح بالك"، و"بطلة العالم فى النكد"، و"نور عينى" و"رسمى فهمى نظمي".

يذكر أن كليب "ناسينى ليه" للنجم تامر حسنى حقق أكثر من 40 مليون مشاهدة فى شهرين بعد طرحه على موقع يوتيوب، والتى تعد واحدة من أغانى آخر ألبومات تامر حسنى "عيش بشوقك".





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